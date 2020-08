Dallas je vodil vso tekmo, že v drugi tretjini pa je po zaslugi 21-letnega slovenskega košarkarja prišel do prednosti 17 točk. Clippers so do polčasa ostali blizu, v nadaljevanju tekme pa je prednost znova narasla. Dončič je do sredine tretje četrtine dosegel 26 točk ter prispeval osem skokov in sedem podaj, zaradi štirih osebnih napak pa ga je trener teličkov Rick Carlisle zaradi dobre predstave njegovih soigralcev dlje časa obdržal na klopi.

V zadnji četrtini je Dončić znova stopil na parket, a takoj prejel peto osebno napako in se znova preselil med rezerviste. Njegovo moštvo pa je kljub temu prišlo do najvišje prednosti (+18). V zadnjih štirih minutah je Dončić znova zaigral, Clippers pa so se v končnici nekoliko približali, a do popolnega preobrata niso uspeli priti.

Zaradi učinkovite klopi je Dončić lahko več počival Poleg Dončića, ki je v vsega 28 minutah na parketu dosegel 28 točk (8/17 iz igre, 4/7 za tri, 8/12 prosti meti) in izgubil le eno žogo, je bil pri teličkih zelo učinkovit Kristaps Porzingis (23 točk), svoje pa so s klopi dodali še Trey Burke (16 točk), Seth Curry (15 točk) in Boban Marjanović (13 točk). Za košarkarje iz Los Angelesa je Kawhi Leonard, najkoristnejši igralec lanskega finala, dosegel 35 točk in 10 skokov. Donćić je s skupno 70 točkami na prvih dveh tekmah končnice v karieri postal drugi najučinkovitejši strelec v vsej zgodovini lige NBA po Georgu Mikanu, ki je na svojih prvih dveh obračunih leta 1949 za Minneapolis dosegel 75 točk. Slovenski zvezdnik je na drugem mestu prehitel slovitega Kareema Abdul-Jabbarja (69 točk). »Tekmo smo dobili, to je zame najbolj pomembno,« je o novem mejniku takoj po tekmi na kratko dejal Dončić in dodal: »To je sicer izjemna statistika, ampak moraš zmagati. Verjel sem, da nam to lahko uspe in da se lahko borimo s temi fanti.« »Edina stvar, ki sem jo pogledal v statistiki po tekmi, so bile izgubljene žoge. Imel sem samo eno, kar je super. To je tisto, kar sem hotel. Deset posesti več, kot na prejšnji tekmi. To je eden od razlogov, da smo zmagali,« je povedal tokrat nasmejani 21-letni Ljubljančan. »Izenačili smo izid v seriji, zato smo zdaj precej boljše volje, ampak moramo dobiti še tri tekme. Borili se bomo do konca. Seveda lahko dobimo to serijo. V vsako tekmo se podamo z miselnostjo, da lahko zmagamo. Če tega ne bi verjeli, tukaj ne bi imeli kaj početi,« je bil odločen slovenski zvezdnik. »Razvija se v sijajnega vodjo. Ni vse v trojnih dvojčkih,« je svojega varovanca pohvalil Rick Carlisle, ki poleg točk s klopi, ključ do zmage vidi v dobri obrambi in manj izgubljenih žogah kot na prvi tekmi. »Naredili smo korak v pravo smer. Izvrstno smo se odrezali pod velikim pritiskom. To je bilo res lepo videti.« Kristaps Porzingis je po tekmi povedal, da je pravzaprav največje presenečenje zanj, da je danes sploh nastopil. »Na prvi tekmi se je nekaj zgodilo z mojim kolenom, čutil sem bolečino. Po pravici povedano, sem bil kar precej presenečen, da sem danes lahko nastopil. Moram se zahvaliti medicinskemu osebju in mojemu fizioterapevtu, ki so se včeraj več ur ukvarjali z mojim kolenom, da sem lahko zaigral.«