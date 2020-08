Bralci Timesa in Sunday Timesa so minuli teden lahko prebirali nove podrobnosti iz življenja princa Harryja in Meghan Markle na Otoku ter izvedeli za »resnične« razloge njune selitve v Kanado oziroma ZDA. Časnika sta v nekaj delih objavila najzanimivejše odlomke iz biografije Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan in ustvarjanje sodobne družine), ki bo izšla 11. avgusta. Napisala sta jo nekdanja poročevalca s kraljevega dvora Omid Scobie in Carolyn Durand, informacije, povezane z mlajšim sinom princa Charlesa in njegovo ameriško ženo ter njuno ločitvijo od kraljeve družine, pa naj bi dobila tudi od njunih prijateljev.

Princ Harry in Meghan sta se od knjige distancirala, a ne goreče in kategorično, prav tako nista zagrozila s tožbami, h katerim se rada zatekata, ko gre za obrekovanje v medijih. Prek svojega tiskovnega predstavnika sta sporočila le, da pri pisanju knjige nista sodelovala in da ju ni nihče intervjuval, to pa sta podprla tudi avtorja biografije, ki trdita, da njuno delo temelji na lastnih izkušnjah, ko sta bila člana novinarske ekipe, ki pokriva kraljevo družino. Kljub vsemu vseeno velja splošno prepričanje, da sta Meghan in Harry pri nastanku knjige, ki je do para zelo naklonjena, sodelovala, tudi tako, da sta omogočila dostop do svojih prijateljev, ki so njune muke spremljali od blizu. Težave v raju so se, kot pišeta avtorja knjige, začele že veliko pred poroko, pravzaprav takoj, ko sta se Harry in Meghan začela videvati. Oziroma še pred zaroko, ki naj bi se zgodila na večerji ob pečenem piščancu novembra 2017, po trditvah iz knjige pa skrivoma že nekaj mesec prej, avgusta.

Za kraljevo družino problematična že ogrlica »Vzemi si toliko časa, kot želiš, da spoznaš to dekle,« je Harryju ob začetku njegove zveze z Meghan menda rekel William in se mu zameril z zagotovo ne nepremišljeno izbiro besed. Besedna zveza »to dekle« je Harryju dala vedeti, da starejši brat na Meghan, ki je bila Američanka, igralka, ločenka in povrh vsega še iz mešanega zakona, gleda zviška, pomagalo pa niti to, da naj bi William hotel samo, da mlajšega brata ne bi zaslepila strast in bi se prehitro poročil. Snobovsko so se do Meghan vedli tudi drugi člani kraljeve družine in celo osebje v Buckinghamski palači, kjer naj bi zanjo govorili, da je zabavljačica, da prihaja z veliko prtljage in da je kot »škripajoče tretje kolo«, eden od zaposlenih pa je menda izjavil tudi, da je na njej nekaj, zaradi česar ji ne zaupa. Onadva po drugi strani nista več zaupala nikomur, frustracije ameriške igralke, ki se je za ljubezen odpovedala svoji karieri, pa so postajale iz dneva v dan večje. Ni namreč mogla niti razumeti niti sprejeti, da ji svetovalci v kraljevi družini diktirajo življenje do najmanjših podrobnosti. Ena od takšnih je bila tudi preprosta ogrlica z inicialkama H in M, ki jo je nosila in je padla v oči paparacem. »Rekli so ji, da nošenje takšne ogrlice samo spodbuja fotografe in skrbi za nove naslove. Med telefonskim klicem ni veliko govorila, ampak je preprosto poslušala nasvete. Ko je odložila telefon, pa je bila frustrirana in prizadeta. Vedela je, da so nasveti dobronamerni, a je bilo to, da ji nekdo iz fantove pisarne govori, kakšen nakit naj nosi in naj se ne smeji fotografu, preveč.«