»Vsa družina je razžaloščena, odkar je bila v celoti seznanjena s tem, kako težka so bila zadnja leta za Harry in Meghan,« je sporočila kraljica v izjavi. »Izpostavljeni problemi, predvsem glede rasizma, so zaskrbljujoči. Čeprav se nekateri spomini razlikujejo, jih jemljemo zelo resno in jih bomo v družini nagovorili zasebno,« je še zapisala.

Kraljica je zagotovila, da bodo Harry, Meghan in njun sin Archie vedno ljubljeni člani družine.

Buckinghamska palača se je od objave intervjuja v nedeljo soočala z velikimi pritiski glede odziva na očitke rasizma, ki jih je Meghan izpostavila v pogovoru z Oprah Winfrey.

Vojvodinja je v pogovoru povedala, da je med njeno nosečnostjo neimenovan predstavnik palače ugibal, kako temna bo koža njunega otroka. Oprah Winfrey je ob razkritju obnemela. V eksplozivnem intervjuju je par razkril tudi več drugih vpogledov v skrivnosti delovanja kraljeve družine.