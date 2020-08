Mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf smo običajno spremljali konec maja, letos pa zaradi koronavirusa nič v organizaciji festivala ni potekalo kot prejšnja leta, pravi Natalija Sultanov, soustanoviteljica Zavoda Bufeto. Izolacija jih je ustavila po tistem, ko so bili uspešni na razpisu za sofinanciranje programa, ko so se nadejali svojo platformo razširiti, tudi z večjimi skupinami iz tujine, in so imeli marca pripravljene vse pogodbe za nastopajoče.

Mladi cirkusanti Tako pa zdaj večjih gledaliških kolektivov iz tujine ne bo, denimo odlične ruske skupine Comic Trust iz Sankt Peterburga. Umaknili so se tudi domači in tuji producenti, sofinancerji in sponzorji, med drugim Cirque du Soleil, ki je bil šest let njihov medijski sponzor. V tem slavnem kanadskem cirkusu so zaradi koronavirusa odpustili kar 95 odstotkov zaposlenih. Klovnbuf se je v bistvu začel že 27. julija, z rezidenco mlade slovenske umetnice Ane Lekše, ki se že dolga leta ukvarja s plesom in cirkuško umetnostjo, šolala pa se je na eni od cirkuških šol v Leuvnu v Belgiji. Tokrat se bo javnosti prvič predstavila s solo predstavo Pozabljeni spomini, to bo tudi nocojšnja otvoritvena predstava festivala v Stari mestni elektrarni. Mlad je tudi kolektiv Mismo Nismo, ki se je lani predstavil z laboratorijsko raziskavo, letos pa že s svojo prvo profesionalno produkcijo Žonglerski koncert. Organizatorji so jo prihranili za nedeljski zaključek festivala na Odprtem odru na Muzejski ploščadi na Metelkovi. Gre za posrečeno zmes gledališča in cirkusa, pravi Sultanova, predstava pa je tudi družbeno angažirana.

Umetniško žongliranje in fizično gledališče »Žongliranje je cirkuška veščina, ki je v tradicionalnem cirkusu videti kot šport – žongler dodaja vse več in več rekvizitov. Pri umetniškem žongliranju, ki je letos v fokusu festivala, pa se žongliranje vpleta v zgodbo in je s tem enakopravni član zgodbe. Ne kažemo torej, kako dobro znamo žonglirati, ampak skozi to veščino pripovedujemo zgodbo; je kot neka nadgradnja, poanta, trik, ki zgodbo aktualizira in jo hkrati naredi drugačno. Lahko je ta zgodba kolektivna, kot jo bomo videli v predstavi Smashed uveljavljene enajstčlanske angleške skupine Gandini Juggling, ali pa individualna kot v Absurdnem junaku slovaškega avtorja Romana Škadre. Žongliranje je zelo živa in razvijajoča se zvrst znotraj cirkusa,« pravi Sultanova. Angležev v Ljubljano ne bo, bo pa na ogled projekcija njihove predstave, medtem ko bo Škadra imel na festivalu tudi delavnico. Poleg žongliranja letos velja pozornost fizičnemu gledališču, kjer bodo priložnost dobili predvsem mladi ustvarjalci, med njimi angleška skupina Thick & Tight, ki delujejo v žanru groteske. Tudi oni ne morejo na festival, zato pa bodo njihovo predstavo predvajali po videu.