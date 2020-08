Vlade držav so ugotovile, da je bil odziv na prvi val koronavirusa napačen, kar prevedeno pomeni, da tudi v primeru drugega in tretjega vala ne bodo sledili tako drastični ukrepi, zaradi katerih gospodarstva po svetu močno trpijo, saj so mnoge panoge ostale brez posla, podobno kot tudi na desetine milijonov zaposlenih. Kljub temu da se število okuženih znova povečuje, pa so ljudje veliko bolj optimistični, saj bolje vedo, kakšen vpliv na zdravje in gospodarstvo dejansko ima virus. Razlog za optimizem pa je vsaj še eden. Dogajanje na Kitajskem.

Ko je namreč tam kot prvi udaril koronavirus, je bila to zgolj pika na i že tako slabi prodaji avtomobilov, ki je padala kar 21 mesecev zapored in vrhunec doživela v prvih dveh tednih februarja, ko se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšala za neverjetnih 92 odstotkov! Ali prevedeno, če so jih lani prodali 59.930, so jih letos zgolj 4909. Nadaljevanje takšnega trenda pa bi pomenilo katastrofo za vse v avtomobilski industriji. Kar je sledilo, je preobrat, ki že skorajda meji na čudež in lahko veseli tudi druge svetovne trge – v maju, juniju in juliju je prodaja celo presegla številke iz primerljivih lanskih mesecev in kitajski prodajalci avtomobilov, ki so se trudili, da bi številke povečali tudi s prodajo prek spleta, imajo znova nasmešek na obrazu. Posledično pa so lahko nasmejani vsi, tako ali drugače globalno vpleteni v avtomobilski posel. Manjša kitajska prodaja je namreč pomenila grožnjo celotni industriji, ne zgolj proizvajalcem avtomobilov, temveč tudi dobaviteljem delov. A z odpiranjem šampanjcev je treba vendarle še počakati.

Škoda je namreč že narejena in se meri v desetinah milijard evrov, ki jih je treba na tak ali drugačen način plačati. Razvoj elektrifikacije, avtonomne vožnje in digitalizacije namreč ne sme zastati, vemo pa, da ni poceni. Poti, kako doseči cilj, pa je več. Je pa koronavirus za marsikatero podjetje lahko tudi izgovor, da bodo ukrepi ostrejši. Pri Daimlerju so neuradno napovedali, da bi lahko delo izgubilo celo do 15.000 ljudi, podobno razmišljajo tudi nekateri drugi konkurenti. Italijanska vlada je ubralo drugo pot in bo industriji pomagala z 20 milijard evrov vredno pomočjo, pa čeprav bodo tako še povečali proračunski primanjkljaj. Vsem, ki so del industrije, pa je lahko v uteho, da imamo ljudje avte radi, kar je porok, da si bo opomogla. Žrtve pa bomo šteli konec leta.