Ker obnavljam stara vozila, so hrošči prišli tudi v mojo garažo. Mojstrov za stare avtomobile pa primanjkuje.

Enostaven je za vožnjo in vzdrževanje. Lastniki hroščev so podobni svojemu avtu in so preprosti. Če primerjamo hrošča s sodobnim avtom, je v novem najmanj desetkrat več sestavnih delov, kar pomeni desetkrat večjo možnost, da se kaj pokvari. Pri hrošču so stvari mehanske, marsikaj lahko popravim sam. Me pa avto še nikoli ni pustil na cedilu. Do kakšne okvare je sicer prišlo, a da bi ga moral odpeljati z avtovleko, to se mi ni pripetilo. Včasih so rekli, da vzameš klešče, konec žice, ženske najlonke in kladivo, potem pa greš lahko s hroščem okoli sveta.

V Sarajevu so proizvajali zadnji nemški model, avto je bil prepoznaven po tem, da je bila originalnemu Volkswagnovemu napisu dodana črka J, ki je po neki logiki pomenila Jugoslavijo, saj v uradnih zapisih to ni zapisano.

Cene se razlikujejo, saj je dobro ohranjenih res malo, mnogi hrošči so namreč samo našminkani navzven in večjega denarja niso vredni. Jim pa vrednost vseskozi narašča, sploh kombijev type 2 bus, ki so jih izdelali manj in cene divjajo vse do pol milijona evrov. Če je hrošč restavriran, pa stane najmanj 25.000 evrov.

Niti ne. Je pa pri starih avtomobilih nujno biti realen, saj takšne natančnosti med spoji, kot jih imajo novi avtomobili, ni mogoče doseči. Že originalni hrošči niso bili tako zelo natančno izdelani. Špranje v milimetrih danes merijo računalniki, včasih so to počeli čez palec. Če so se vrata zapirala, je bilo vse v redu.

Vožnja je drugačna. Gre za star avto, ki potrebuje več nežnosti. Ne premore pomagal, ne pri zaviranju ne med vožnjo skozi ovinke. Šofer se mora zavedati, da je pogon speljan na zadnji kolesi. V starih časih je bil resen družinski avto, veljal je za nekaj boljšega. maš