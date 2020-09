Najbolj »slovenski« avtomobil renault clio je na pot elektrifikacije stopil s hibridno različico E-tech, ki pa je ne bodo izdelovali pri nas, temveč v Turčiji. Gre za prvi Renaultov »običajni« hibrid, ki je precej zabaven za vožnjo, varčen in okolju prijaznejši, hkrati pa ima najmanj enako dobre vozne lastnosti kot druge različice.

103 kW

oziroma 140 KM je sistemska moč 1,6-litrskega bencinskega in električnega motorja. Ta avto z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro pospeši v 9,9 sekunde, najvišja hitrost znaša 180 kilometrov na uro, zgolj na elektriko pa se lahko hibridni clio vozi do pet kilometrov in z najvišjo hitrostjo 75 kilometrov na uro.

Umestitev hibridnega sistema ne vpliva na prostornost potniške kabine, saj je baterija shranjena na dnu prtljažnika, ki pa ima tako nekaj manjšo prostornino. Števci digitalnega zaslona za volanskim obročem so prilagojeni hibridnemu vozilu, tudi pri hibridnem cliu pa je na voljo tipka EV, s katero omogočimo krajšo vožnjo zgolj na elektriko (do 5 kilometrov, op. p.), ter premik prestavne ročice na način B, pri katerem se, ko spustimo stopalko za plin, hitreje zmanjša hitrost in se rekuperira več energije.

Tine Jurečič, Renault Slovenija