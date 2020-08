Afganistanski predsednik Ašraf Gani je v petek odredil izpustitev 500 zapornikov. Od tega so jih doslej izpustili 317. Skupaj so jih doslej izpustili 4917, je sporočil afganistanski svet za nacionalno varnost.

Izpustitev do 5000 talibanskih zapornikov je bila del dogovora, ki so ga februarja talibani sklenili z ZDA. Obenem so to talibani postavili kot predpogoj za začetek mirovnih pogovorov z afganistansko vlado. Sami so medtem v skladu z dogovorom izpustili 1000 zapornikov.

Talibani in afganistanska vlada se sicer še vedno držita tridnevne prekinitve ognja ob kurban bajramu, ki se konča danes. Številni, med njimi posebni odposlanec ZDA Zalmay Khalilzad, pozivajo obe strani k podaljšanju prekinitve ognja.

Tako Gani kot talibani so v petek dali vedeti, da bi se lahko takoj po prazniku začela mirovna pogajanja za konec konflikta v državi.