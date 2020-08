V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na torek. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, na jugu tudi nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V sredo bo na Primorskem deloma sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla Alpe, nad severno Italijo se poglablja ciklonsko območje. Z jugozahodnikom v višinah k nam doteka precej vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas sončno, verjetnost neviht bo majhna. V krajih severno in zahodno od nas pa bodo nevihte pogoste. V ponedeljek bo spremenljivo od pretežno oblačno, v krajih zahodno in severno od nas se bodo že zgodaj začele pojavljati nevihte, ki bodo popoldne in zvečer zajele tudi sosednje pokrajine Hrvaške in Madžarske.

Biovreme: Vremenska obremenitev se bo postopno povečevala, v ponedeljek bo zmerna. Kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.