Ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, zlasti na jugu so še možne nevihte. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V sredo bo na Primorskem deloma sončno in večinoma suho. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo. Še bo pihal veter severne smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes čez dan in zvečer bodo še možna krajevna neurja.

Obeti: V četrtek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek bo pretežno jasno in topleje-

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je pomaknilo nad Jadran. Z južnimi vetrovi k nam priteka precej vlažna in nestabilna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami z nalivi. V sredo bodo padavine sprva oslabele in ponekod ponehale. Čez dan bo dež znova zajel kraje vzhodno od nas in se razširil proti zahodu. Ob Jadranu bo bolj sončno z zmerno burjo.

Biovreme: V torek in sredo bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo kazala v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.