#video Dončić dosegel trojni dvojček, a zgrešil odločilni met

Luka Dončić se je s svojimi Dallas Mavericks pomeril s Houston Rockets, ki so po preobratu in podaljšku zmagali s 153:149. Dončić je na prvi tekmi po koronavirusnem premoru dosegel trojni dvojček z 28 točkami, 13 skoki in 10 podajami, a je v rednem delu zgrešil odločilni koš za zmago ob sodnikovem žvižgu.