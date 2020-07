Zvezda dražbe je namreč par superg Air Jordan 1, ki jih je eden najbolj slavnih športnikov na svetu nosil med ekshibicijsko tekmo leta 1985 v Italiji, kjer se je ob njegovem spektakularnem zabijanju steklena tabla koša raztreščila na tisoče koščkov.

Kos stekla je še vedno zataknjen v podplat levega športnega copata.

»To je bil ikonski trenutek v športni zgodovini,« je dejala Caitlin Donovan iz dražbene hiše Christie's, ki organizira avkcijo.

Rdeče, bele in črne superge, ki jih je Jordan tudi podpisal, naj bi po ocenah prinesle med 650 in 850 tisoč ameriških dolarjev.

Dosedanji rekord za športne copate ima par podpisanih superg Air Jordan, ki jih je legendarni ameriški košarkar nosil leta 1985 in za katere je dražbena hiša Sotheby's maja iztržila 560.000 dolarjev.

Skupno pri Christie'su ocenjujejo, da bo dražba prinesla okrog dva milijona dolarjev, ob tem pa se zanašajo na vse večjo tržno vrednost Jordanovih artiklov zaradi tako imenovane Jordanomanije.

To je po vsem svetu sprožil dokumentarec The Last Dance oziroma Zadnji ples, ki ga je o zlatih letih legendarnega košarkarja predvajal ESPN v ZDA in Netflix v preostalem svetu.