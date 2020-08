Svetovna serija (World Tour) je bila po predčasnem koncu dirke Pariz–Nica prekinjena 14. marca, danes pa bo v Italiji doživela nadaljevanje. Zaradi pandemije novega koronavirusa je morala mednarodna zveza Uci narediti povsem nov koledar dirk, ki je dodobra premešan. Po novem koledarju bo v svetovni seriji od danes do 10. novembra, ko se bo zadnja končala na Kitajskem, kar 19 dirk (vključno s Tourom, Girom in Vuelto), vmes pa bosta še evropsko prvenstvo avgusta v Franciji (prvotni prireditelj je bila Italija) in svetovno septembra v Švici.

V 19 ekipah svetovne serije bo nastopilo tudi devet Slovencev: Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Team Emirates), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), Matej Mohorič, Domen Novak, Grega Bole, Luka Pibernik in Jan Tratnik (vsi Bahrain-McLaren). Na 14. izvedbi dirke Strade Bianche s startom in ciljem v Sieni bosta na 184 kilometrov dolgi preizkušnji nastopila le Pogačar in Mohorič. »Kolesarstvo se vrača s čudovito in izzivalno dirko Strade Bianche« – to je naslov članka na uradni spletni strani Uci pred dirko, ki ji pravijo tudi »najbolj južna severna klasika«. Njena posebnost so makadamske ceste ter čudoviti griči in doline Toskane, na lanski dirki je slavil Francoz Julian Alaphilippe, rekorder s tremi zmagami pa je Švicar Fabian Cancellara, najhitrejši v letih 2008, 2012 in 2016.

Uci je zaradi pandemije novega koronavirusa pripravil tudi posebna navodila za organizatorje dirk in kazni za njihovo neupoštevanje. Sprva so bile predvidene le denarne kazni od 930 do 9300 evrov, zdaj pa je Uci zagrozil tudi z odvzemom licence za organizacijo dirk.