V Parizu so se temperature danes v senci približale 40 stopinjam Celzija, potem ko so v več drugih mestih po državi že v četrtek zabeležili rekordno visoke temperature. Oblasti v prestolnici so uvedle nekatere prometne omejitve, da bi omejile raven ozona.

Vrstijo se tudi opozorila pred požari, s katerimi se ponekod že spopadajo gasilci. Tem je danes denimo uspelo spraviti pod nadzor ognjene zublje v letovišču Anglet na atlantski obali, potem ko so uničili skoraj deset domov.

Gre za zadnjega v vrsti požarov, ki so ta teden izbruhnili v južni in osrednji Franciji. Kot svarijo pristojni, bi lahko razmere še poslabšali suša in vročina.

Oblasti tudi pozivajo družinske člane in sosede, naj zaradi vročine preverjajo starejše ljudi. V domovih za starejše pa se v strahu pred širjenjem novega koronavirusa bojijo uporabljati klimatske naprave.

Vremenoslovci napovedujejo, da bi nekaj olajšanja v osrednji Franciji lahko še danes prinesle nevihte. Nočne temperature pa bodo najverjetneje ostale visoke - v Lyonu in Grenoblu naj se ne bi spustile pod 25 stopinj Celzija.

Vročina je zajela tudi nekaj drugih evropskih držav. Italijo je zajel vročinski val Lucifer s temperaturami do 40 stopinj Celzija, v Veliki Britaniji pa so s 35 stopinjami Celzija na letališču Heathrow zabeležili najtoplejši dan letos.

Prav tako o najvišjih temperaturah letos poročajo iz Bolgarije in Avstrije. Na Dunaju se je živo srebro povzpelo do 37 stopinj, preden je poletna nevihta nekoliko ohladila ozračje.

Tudi v Španiji se večji del države znoji pod zračno maso, ki prihaja iznad Afrike. V Madridu so namerili 38 stopinj Celzija, v več drugih mestih v notranjosti države pa celo prek 40, piše francoska tiskovna agencija AFP.