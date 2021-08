Drugod na jugu Italije so se temperature zaradi Luciferja povzpele na od 39 do 42 stopinj. V osrednjih regijah Toskana in Lacij, vključno z Rimom, vremenoslovci ta teden pričakujejo temperature okoli 40 stopinj Celzija.

Vročinski val naj bi dosegel vrhunec v petek, ko naj bi bi v 15 mestih izdali najvišje opozorilo pred nevarnostjo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Vročina bo v mestih namreč tako močna, da lahko ogroža zdravje splošnega prebivalstva, ne le starejših in šibkih.

Sicilija in Kalabrija se že vse poletje borita s požari. Številne so povzročili požigalci, vročina pa jih je pomagala širiti. V zadnjih 12 urah so gasilci zabeležili 300 intervencij. V Kalabriji požari ogrožajo gorsko verigo Aspromonte, ki je na Unescovem seznamu območij posebnega geološkega pomena.

Tudi gorsko verigo Madonie v bližini glavnega mesta Sicilije Palerma že nekaj dni oblegajo plameni. Predsednik dežele Sicilije Nello Musumeci je pozval k razglasitvi izrednih razmer, na območju pa se danes mudi tudi italijanski kmetijski minister Stefano Patuanelli, ki naj bi se srečal z lokalnimi župani.