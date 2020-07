Podrobnosti o vojni Volkswagna z bosanskim Preventom

Nemško-ameriški spletni časopis za poslovne novice Business Insider je objavil izvlečke iz internih pogovorov med člani posebne projektne skupine Volkswagna v letih 2017 in 2018. Razpravljali so o tem, kako se ob kršenju poslovnih dogovorov in pravil konkurence znebiti bosanskega Preventa kot dobavitelja.