Turistična sezona kot je še ni bilo: Boj za vsakega turista

Zaradi omejitvenih ukrepov in težavnejšega prehajanja meja so se močno spremenili turistični tokovi v Evropski uniji in svetu. Južni del Evrope, kjer so osrednje turistične destinacije stare celine, se sooča z velikim izpadom dohodkov, narašča tudi brezposelnost. Goste poskušajo privabljati s številnimi cenovnimi spodbudami, da bi od letošnje poletne sezone rešili, kar se rešiti da.