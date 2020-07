V Melbournu, prestolnici Viktorije, so že tretji teden v veljavi karantenski ukrepi in oblasti upajo, da bodo počasi spravile pod nadzor izbruh, a naraščajoče število novih okužb počasi razblinja te upe.

Premier Viktorije Daniel Andrews je opozoril, da je porast okužb in smrti povezan predvsem s primeri v domovih za starejše. Večina umrlih je bila starejših od 70 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pozorni pa ostajajo po celi Avstraliji, saj so v zvezni deželi Queensland potrdili tri nove primere. V Sydneyju pa so zaprli številne šole, saj se bojijo, da so na poti neustavljivega izbruha. V Novem Južnem Walesu so sicer potrdili 18 novih primerov, kar je podobno kot prejšnje dni.

Avstralija je bila ena najbolj uspešnih držav v boju proti koronavirusu, številna območja so ostala brez novih okužb ali pa jih je bilo malo. Bojazen pa vzbuja Melbourne, kjer že od sredine junije beležijo po več sto novih okužb. Skupno so v Avstraliji, kjer živi 25 milijonov ljudi, potrdili več kot 16.000 okužb in 189 smrti.