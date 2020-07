Za podaljšanje izrednih razmer, ki bodo vladi premierja Giuseppeja Conteja dale več pristojnosti v boju proti covidu-19, je danes glasovalo 286 članov italijanske poslanske zbornice, 221 jih je bilo proti. Pred tem je v torek zvečer za podaljšanje izrednih razmer glasoval že senat.

Poslance je k podaljšanju izrednih razmer v torek pozval premier Conte. »Odprava izrednih razmer bi pomenila propad celotnega sistema zaščite in preprečevanja, ki smo ga vzpostavili v preteklih mesecih,« je poudaril. Dodal je, da bodo s podaljšanjem tega ukrepa ohranili sistem ukrepov, zaradi katerega je Italija varna za Italijane in tujce, ki jo želijo obiskati.

Italijanski premier je izredne razmere zaradi novega koronavirusa razglasil 31. januarja, potem ko so pri kitajskem paru v Rimu potrdili okužbo. Od začetka epidemije je v Italiji umrlo več kot 35.100 bolnikov s covidom-19, z novim koronavirusom se je okužilo več kot 246.000 ljudi.

V zadnjem dnevu so potrdili 289 novih okužb, potem ko so jih dan pred tem 181. Umrlo pa je še šest bolnikov s covidom-19, kar je pet manj kot dan prej, je sporočilo italijansko zdravstveno ministrstvo. Aktivno okuženih je 12.616 ljudi. V bolnišnicah jih je 731, od tega 38 na intenzivni negi.

Na italijanskem inštitutu za javno zdravje (ISS) so sicer z razvojem epidemije v Italiji zadovoljni. »Razmere so z od 200 do 300 novimi okužbami dnevno stabilne. 30 odstotkov na novo okuženih nima nobenih simptomov,« je danes povedal vodja ISS Silvio Brusaferro.