Heathrow je v drugem četrtletju zaradi pandemije covida-19, ki je skoraj popolnoma ustavila letalski promet, v medletni primerjavi zabeležil 96-odstotni padec potnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V podjetju so zato prepričani, da mora britanska vlada ukrepati. »Velika Britanija potrebuje program testiranja potnikov, in to hitro,« je pozval izvršni direktor John Holland-Kay. »Brez programa se Velika Britanija zgolj igra igro karantenske rulete,"« se boji.

Heathrow je sicer med kritiki britanske kontroverzne odločitve, sprejete minuli konec tedna, po kateri morajo v karanteno vsi potniki, ki pridejo na Otok iz Španije. Ti kritiki so prepričani, da bi morala politika Londona na tem področju slediti smeri, ki sta jo denimo ubrali Francija in Nemčija, torej testiranju potnikov, ki prihajajo iz rizičnih držav.

»Naši konkurenti nas s testiranjem potnikov prehitevajo po desni in če država ne bo hitro ukrepala, bo globalna Velika Britanija nič drugega kot le še kampanjski slogan,« je izpostavil Holland-Kay.

Heathrow je sicer v lasti konzorcija, na čelu katerega je španski gradbeni velikan Ferrovial. V podjetju pričakujejo postopno okrevanje letalskega sektorja, ne glede na to pa naj bi bil letošnji potniški letalski promet več kot 60 odstotkov manjši kot lani.

Heathrow je zato že znižal stroške poslovanja za vsaj 300 milijonov funtov, hkrati pa se je odpovedal ali ustavil vložke v projekte v višini 650 milijonov funtov. Letališče neposredno zaposluje 7000 ljudi in je že sprožilo odpuščanja, ki za zdaj potekajo na prostovoljnih odhodih. Tudi število menedžerjev je znižalo za tretjino.