Kitajska znamka mobilnikov Oneplus, ki je v lasti kitajske korporacije BBK, je ta teden predstavila najnovejšo napravo v svoji ponudbi. Gre za mobilnik nord, ki se z izhodiščno ceno 419 evrov uvršča v srednji cenovni razred.

Nord ima OLED-zaslon z diagonalo 16,37 centimetra (6,44 palca) in ločljivostjo 2400 x 1080 pik. Ob tem ima solidno gostoto 408 pik na palec (ppi), še najbolj pa navduši podatek, da bo imel mobilnik zaslon z 90-herčnim osveževanjem slike. To prispeva k bolj žametnemu teku slike in splošno prijetnejši izkušnji podrsavanja po napravi. Doslej smo bili podobnim frekvencam osveževanja priča zgolj na bistveno dražjih mobilnikih.

Ker ima mobilnik na prednji strani dvojno kamero, pa je temu primeren tudi večji izrez v zgornjem levem kotu zaslona. Poleg tega se zaslon ne prepogiba čez robove strani, zaslon vsebuje tudi čitalnik prstnih odtisov.

Mobilnik bo izšel v dveh različicah. Izhodiščna bo imela vgrajenih 8 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje. Dražja različica, za katero bo treba odšteti stotaka več, pa 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. Druge komponente bodo enake. Vključno s procesorjem, kjer je Oneplus tokrat nekoliko zategnil pas. Če smo bili doslej navajeni, da so njihovi mobilniki prihajali opremljeni z najboljšimi Qualcommovimi procesorji iz serije snapdragon, so z nordom presedlali na nekoliko šibkejši snapdragon 765G, ki pa še vedno podpira povezavo 5G. Pri Oneplusu sicer trdijo, da jih je procesor s svojo zmogljivostjo prepričal in da uporabniška izkušnja ne bo bistveno slabša. Vseeno bi se glede tega splačalo počakati na teste v praksi.

Eno od področij, na katera bi šibkejši procesor lahko vplival, je fotografija. Že nekaj let je pri kvaliteti slike eden ključnih dejavnikov prav njena pametna obdelava, ki jo opravi procesor. Mobilnik je sicer opremljen s Sonyjevim slikovnim tipalom z ločljivostjo 48 milijonov pik (MP), ki služi kot glavna kamera. Družbo mu delajo še ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 8 MP in vidnim kotom 119 stopinj, makrokamera za fotografije od blizu z ločljivostjo 2 MP ter tipalo za zaznavanje oddaljenosti z ločljivostjo 5 MP.

Na prednji strani naprave najdemo glavno kamero z ločljivostjo 32 MP ter ultraširokokotno z ločljivostjo 8 MP in 105-stopinjskim vidnim kotom za sebke z več prijatelji. Baterija ima kapaciteto 4115 miliamperskih ur (mAh). Nord bo v prodaji od začetka avgusta.