Prireditelji štiridnevnega turnirja svetovne serije odbojke na mivki v Ljubljani so imeli še pred nekaj meseci velikopotezne načrte. Predvsem, kako bi zdaj že skoraj tradicionalno tekmovanje na Kongresnem trgu organizacijsko in finančno dvignili še na višjo raven. A kaj, ko jim je načrte prekrižala pandemija koronavirusa, ki ni zaobšla niti priljubljenega športa na peščeni podlagi. Zaradi te je letos sezona odbojke na mivki močno okrnjena, slovenska prestolnica pa bo posledično sploh prva, ki bo letos gostila mednarodni turnir. Na njem bodo tokrat sodelovale ekipe iz osmih držav v moški in desetih v ženski konkurenci. Čeprav lahko v zadnjem hipu pride tudi do kakšne odpovedi, pa imajo organizatorji za zdaj v kvalifikacijah prijavljenih 11 moških in 12 ženskih moštev, po 12 v obeh konkurencah pa ima nastop v rednem delu že zagotovljen.

»Težko je izvesti turnir v teh časih, tudi po finančni plati. Pred koronsko krizo smo načrtovali širitev in dvig na višjo raven,« priznava vodja turnirja Simon Rožnik. Organizatorji bodo morali za nameček upoštevati tudi številne varnostne in zdravstvena ukrepe ter priporočila. »Na tribunah bo med stoli meter in pol razmika, gledalci pa bodo morali ob vhodu na prizorišče izdati svoje osebne podatke in telefonsko številko. Merili jim bomo tudi telesno temperaturo,« pojasni Rožman. Vseeno verjame, da spektakel zaradi tega ne bo nič manjši. »Z dobro glasbo in animatorji bomo skušali pričarati dobro vzdušje. Mivka je že pripravljena, manjkajo le še dobri rezultati slovenskih odbojkarjev,« še dodaja. Za gledalce bo sicer vstop tudi letos brezplačen, vendar pa se jih na tribunah ne bo smelo zbrati več kot 400.

Če je Kotnikova v minulih sezonah štiri mesece v letu skoraj vsak konec tedna nastopala na turnirjih, bo ljubljanski njen prvi mednarodni letos. Tega se bo udeležila v paru z novo soigralko, dvoransko reprezentantko Moniko Potokar, ki je nadomestila Tjašo Jančar. »S Tjašo sva dosegali odlične rezultate, a sva ugotovili, da sva po treh letih dosegli vse, kar sva lahko. Kot športnici si želiva še napredovati, zato sva morali iti zunaj najine cone udobja in poskusiti z drugimi soigralkami,« razlog za spremembo pojasni Kotnikova. »Glede na to, da sva z Moniko nova dvojica, potrebujeva veliko treningov in tekmovanj. Sva v neugodnem položaju, saj nikoli ne veva, v kakšni formi sva. V Ljubljani želiva odigrati po najinih najboljših močeh, a si ne delava utvar in se zavedava, da bo težko,« še pristavi 27-letnica.

Pandemija koronavirusa nevšečnosti sicer ne povzroča zgolj organizatorjem, temveč tudi tekmovalcem. Poleg odpovedanih turnirjev so namreč ostali brez olimpijskih iger, kar je načrte močno pokvarilo najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaši Kotnik, ki se je pripravljala na olimpijski kvalifikacijski turnir. »Ko sem pozimi spremljala, kako se celotna sezona podira, mi je bilo zelo težko. Predvsem zaradi olimpijskih iger, ki so sanje vsakega športnika,« pove Ljubljančanka. »Zdaj bolj ali manj konstantno treniram, saj tekmovanj ni ali pa se odpovedujejo.«

Zmagovalca je težko napovedati

Več si od turnirja obetata Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik. Njune ambicije so bržkone še večje po nedeljskem osvojenem naslovu državnega prvaka v Kranju, kjer sta v finalu premagala lanskoletna zmagovalca ljubljanskega turnirja Tadeja Boženka in Vida Jakopina. »Cilj za naju je vedno osvojitev prvega mesta. Sva pa za turnir v Kranju in tega v Ljubljani vložila zelo malo energije. Morda se prav zaradi tega prihajajočega turnirja udeležujeva neobremenjeno. Če gledam čas, ki sva ga posvečala treningom na mivki, ga je bilo zelo malo. Predvsem se osredotočava na fizično pripravo. A igrava na domačih tleh, zato so pričakovanja velika. Zavedava se, kam spadava in kaj lahko doseževa. Če turnirja ne osvojiva, to verjetno ne bo neuspeh, a bom kljub temu razočaran.« je samozavesten Jan Pokeršnik.

V vlogi prvega nosilca bosta sicer Avstrijca Alexander Horst in Clemens Doppler. Ta je zagotovo tudi glavni zvezdnik ljubljanskega turnirja, saj je v svoji karieri trikrat nastopil na olimpijskih igrah, ima pa tudi dva naslova evropskega prvaka in naslov svetovnega podprvaka. »Konkurenca bo zaradi vseh ukrepov in dejstva, da se točke za svetovno lestvico ne bodo podeljevale, malo bolj razvejana. Mislim, da bo turnir zelo prilagojen. Večina ekip deluje med 60 in 90 odstotkov svojih zmožnosti. Težko je napovedati, kdo je glavni favorit za zmago, bodo pa ekipe nekoliko močnejše kot sicer, čeprav jih bo zaradi ukrepov nekaj manj,« sklene Nejc Zemljak.