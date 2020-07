Odpovedana turnirja slovenske serije v odbojki na mivki

Organizatorji turnirja članske serije v odbojki na mivki, Kostanjevica Open 2020, ki bi moral potekati med 10. in 12. julijem, so tekmovanje zaradi poslabšanja epidemiološke slike koronavirusa v Sloveniji odpovedali. Prav tako ne bo turnirja v Mokronogu, ki je bil načrtovan za 16. do 18. julij, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.