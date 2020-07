Britanski premier Boris Johnson je šele dva dni po vnovični uvedbi štirinajstdnevne obvezne samoizolacije za vse, ki pridejo iz Španije, razkril razlog, da je njegova vlada v noči s sobote na nedeljo na vrat na nos uveljavila to odločitev. Razložil jo je z »znamenji drugega vala koronavirusa v Evropi« in napovedal, da se bo vlada hitro odločala za dodatne ukrepe, kjer koli bodo potrebni. Tudi Francija in Hrvaška naj bi bili blizu britanski vrnitvi na rdeči seznam, medtem ko so Slovenijo in še štiri države včeraj dodali petdesetim, ki so na zelenem seznamu.

Namesto oddiha jeza in ogorčenje

Z vrnitvijo stroge štirinajstdnevne osebne karantene (za njeno kršenje je predvidena globa 1100 evrov) za vse prihajajoče iz Španije je Johnsonova vlada sprožila jezo in ogorčenje v Britaniji in Španiji. Veliko, če ne vsega, pove eden od časopisnih naslovov: Pain in Spain! (Bolečina v Španiji!). Najbolj so ogorčeni britanski dopustniki, ki so bili ob objavi odločitve že na počitnicah v Španiji. Menda jih je milijon in pol. Samo malo manj so bili ogorčeni tisti, ki so po sprostitvi prve karantene in uvrstitvi Španije na zeleni seznam rezervirali in plačali počitnice v Španiji, kamor naj bi odšli v prihodnjih dneh in tednih. Takšnih naj bi bilo pet milijonov in pol. Protestirajo tudi turistične agencije in letalski prevozniki, ki so po dolgem premoru spet prišli do posla. Kritiki trdijo, da je britanska vlada odločitev sprejela prehitro, kaotično, neorganizirano in površno.

Morda je bil Johnsonov motiv celo brexitski. Špancem pa tudi drugim v EU naj bi vlada kazala britanske mišice v času, ko ni omembe vrednega pogajalskega napredka o sporazumnem odhodu Britanije iz EU s 1. januarjem prihodnje leto.