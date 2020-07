Novo evropsko razmerje moči

Pozabite puhlice o zgodovinskosti dogovora, zagotovljeni prihodnosti, izkazani solidarnosti in zneskih brez primere. Koliko sta v resnici vredna prihodnji sedemletni proračun EU in sklad za popandemično okrevanje, kakršna in kolikršna naj bi bila po mukoma doseženem kompromisu voditeljev EU prejšnji teden, bo bolj jasno po naslednjih volitvah v posameznih državah. Se bo protievropsko razpoloženje, denimo, v Italiji, kjer je bilo junija, po eni izmed javnomnenjskih poizvedb, več kot štiri petine prebivalstva prepričanih, da EU ne podpira Italije, dve tretjini pa, da je članstvo v EU za državo škodljivo, kaj spremenilo? Bodo nizozemski volilci čez dobrega pol leta nagradili Marka Rutteja za njegovo cinično stiskaško načelnost?