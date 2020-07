Pri Varuhu človekovih pravic so danes dodatno pojasnili, da nimajo razloga, da bi dvomili v to, da je obveznost nošenja mask, kot je določena v veljavnem vladnem odloku, strokovno utemeljena in potrebna za preprečevanje širjenja virusa. »Nikdar tudi nismo nikogar pozivali, naj mask ne nosi, ravno nasprotno, vseskozi poudarjamo, da je utemeljevanje potrebnosti ukrepa nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih v prvi vrsti strokovno epidemiološko vprašanje in da je treba zaupati presoji stroke,« so poudarili.

Ob tem pa varuh od oblasti pričakuje, da ukrepe implementira na ustreznih pravnih podlagah, ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. »V demokratični družbi morajo biti ukrepi jasno obrazloženi in predstavljeni transparentno - tako glede epidemioloških in drugih strokovnih ocen, na podlagi katerih so sprejeti, kot glede pravnih posledic, ki lahko posameznike doletijo v primeru neupoštevanja,« so opomnili.

Na ministrstvu za zdravje so spomnili, da je odlok glede nošenja mask izdan na podlagi 4. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki določa, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. Ob tem so poudarili osebno odgovornost posameznika, saj lahko z upoštevanjem priporočil vsakdo pomembno pripomore k preprečevanju ponovnih izbruhov covida-19.

»Nihče si ne želi, da bi morali ponovno uvesti strožje ukrepe in omejitve, ki so veljale v času uradno razglašene epidemije. Z odgovornim obnašanjem lahko skupaj zajezimo širjenje okužbe,« so še pozvali na ministrstvu.