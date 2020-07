Včeraj je bilo opravljenih 874 testov in zabeleženih 14 okužb, od tega je 1 oseba med oskrbovanci doma v Hrastniku, je povedala namestnica vladnega govorca Špela Horjak in dodala, da ponovno beležimo okužbe iz tujine ob vrnitvi z dopusta. Zaznavajo tudi žarišča virusa znotraj delovnih organizacij. Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 2 tednih je takih.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović primerja potek epidemije covida-19 v Sloveniji s hojo po robu prepada. Relativna odprtost mej in delovanje skoraj vseh dejavnosti omogočata tako vnos kot širjenje virusa. Opozarja, da situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom, v zadnjih dneh je bilo več primerov okužb med dopustniki s Hrvaške.

Po skoraj enomesečnem premoru se je ponovno pojavilo širjenje okužb, najprej je bil v ospredju vnos iz drugih držav, sedaj je bolj problematično širjenje med ljudmi, ki so tesno skupaj. Gre za prenose znotraj družin, na zasebnih in tudi neurejenih javnih druženjih ter na delovnih mestih.

Poudarila je, da zmanjšanje vnosov iz tujine ne pomeni, da lahko režim na meji sprostimo. »Ravno nasprotno, manjši vnos iz tujine je posledica bolj učinkovitega režima na meji,« je izpostavila.

Situacija na Hrvaškem ni pod nadzorom

Dodala je, da situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom. Na dan potrdijo vsaj dvakrat toliko okužb kot v Sloveniji, pri čemer opravijo manj testov. Tako so tudi primeri okužb med slovenskimi turisti, ki so se okužili na počitnicah na Hrvaškem. Teh je bilo v zadnjih dneh pet ali šest, medtem ko ni šlo za dopustovanje v smislu obiskovanja nočnih lokalov in diskotek, pač pa za klasično dopustovanje.

Če se bo število primerov na Hrvaškem povečevalo in bo prišlo do povečanega števila vnosov, bodo predlagali zaostritev režima na meji, je napovedala.

Zanikala je, da bi se svetovalna skupina, ki jo vodi, pogovarjala o zaprtju meje s Hrvaško 14 dni pred začetkom novega šolskega leta, s čimer bi preprečili širjenje okužbe v šolah. Je pa dejala, da svetuje vsem, ki imajo šoloobvezne otroke, naj v tem obdobju ostanejo doma.

Glede prenašanja okužb v podjetjih je povedala, da je v vsakem podjetju na voljo specialist za medicino dela, ki lahko oceni, kakšno je tveganje in kako organizirati delo, da se okužbe ne bi širile. Priporoča pa se standardne ukrepe; uporaba mask v zaprtih prostorih, delo od doma, se pravi, zmanjševanje števila zaposlenih v istem prostoru, higiena rok, ločena malica ...