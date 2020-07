"Jan Oblak je zame najboljši vratar na svetu. Ima pogodbo z Atleticom in pika," je dejal Cerez na vprašanja novinarja o številnih medijskih objavah v zadnjem času, ki slovenskega vratarja postavljajo v novo sredino.

Sedemindvajsetletni Ločan, ki je v Madrid prišel 2014 in ima pogodbo z Atleticom do 30. junija 2023, je namreč želja številnih klubov v Evropi, najbolj pa so se zanj ogreli v Angliji. Po poročanju različnih medijev je Chelsea za Oblaka pripravljen plačati 120 milijonov evrov odškodnine ter Slovencu dati pogodbo v višini 110 milijonov evrov.

Oblak letos prvič po štirih zaporednih sezonah ni osvojil nagrade zamora, ki jo v španskem prvenstvu prejme najboljši vratar. Prehitel ga je čuvaj mreže Real Madrida Thibaut Courtois.

"Osvojiti zamoro ali biti drugi v tej razvrstitvi, je posledica mnogih dejavnikov na 38 tekmah, kolikor traja la liga. Kdaj dobiš gol, ko ga ne bi smel, drugič pa rešiš nemogočo situacijo. Zame osebno je Jan Oblak najboljši vratar na svetu. Spoštujem Courtoisa, je eden od najboljših vratarjev na svetu in na srečo je bil vrsto leto naš član ter nam pomagal k osvojiti številnih trofej," je na prvo vprašanje o Oblaku odgovoril Cerezo.

Sledilo je vprašanje, ali bo Oblak ostal v Atleticu? "Vedno govorim, da ima Oblak pogodbo z Atleticom in da je najboljši vratar na svetu. Ni čudno, da ima ponudbe drugih klubov," je dejal Cerezo.

"Pred dvema letoma ste tudi za Antoina Griezmanna dejali, da ima pogodbo z Atleticom in pika. In je ostal. Torej Oblak ima pogodbo in pika?" je nadaljeval novinar Marce.

"Ponavljam rečeno: Oblak ima pogodbo in pika," je ponovil Cerezo.

Dvainsedemdesetletni predsednik tretjeuvrščene ekipe španskega prvenstva je o Oblaku še dodal, da ima klub veliko igralcev, tako da ne bi rad izpostavil samo enega ali dveh. "Naša moč je celotna zasedba. Oblak je sijajen igralec na svojem igralnem položaju in brez dvoma trenutno ni drugega boljšega."

Enrique Cerezo, ki je na čelu kluba že 18 let, je v nadaljevanju pogovora za Marco dejal, da je zadovoljen s potekom sezone.

Uvrstitev v ligo prvakov za naslednjo sezono je bila primarni cilj kluba, ki so ga varovanci Diega Simeoneja izpolnili v nadaljevanju španskega prvenstva, saj so bili ob prekinitvi šele na šestem mestu.

Izpostavil je še visoke ambicije, ki jih ima klub v ligi prvakov v Lizboni, potem ko je Atletico z Oblakovo pomočjo v osmini finala izločil evropskega prvaka Liverpool in na žrebu za naslednjega tekmeca dobil nemški Leipzig, ter na koncu izdal, da bo klub v naslednji sezoni razpolagal s proračunom v višini 400 milijonov evrov.