Štirinajstletnik je bil v vozilu skupaj s prijatelji, nato pa je udaril v zid, ko je vozilo zapeljalo v podzemno garažo. Oživljanje je bilo žal neuspešno.

V Španiji je odločitev o nogometnem državnem prvaku padla v zadnjem krogu, Atletico je enajstič v zgodovini postal prvak, ker je v zadnjem krogu zmagal v Valladolidu z 2:1 in na koncu osvojil dve točki več kot Real Madrid. Temu niti zmaga z Villarreal z 2:1 ni pomagala.

Posredovanje policije

Navijači Atletica so se nato zbrali v središču španske prestolnice brez upoštevanja medsebojne varnostne razdalje zaradi koronavirusa, zato je posredovala policija in se policija zaprla pristope do trga pri vodnjaku Neptuna, kjer so bili.

V Valladolidu, ki je 210 kilometrov oddaljen od Madrida, so tudi pripotovali številni navijači rojiblancos in se ubrali pred stadionom, Po koncu tekme so prebili policijski kordon in se hoteli pridružili pri slavju igralcem, ki so prišli na avtobus. Policija je kmalu nato z gumijevkami vzpostavila red.