Znanstveniki z lizbonskega inštituta za molekularno medicino so v sodelovanju z več drugimi portugalskimi podjetji in inštitucijami razvili masko s posebnim premazom. Ob stiku z masko se novi koronavirus deaktivira. Količina virusa se v eni uri zmanjša za 99 odstotkov. Maska je namenjena večkratni uporabi, saj je enako učinkovita tudi po 50 pranjih, piše na spletni strani inštituta.

Virolog Pedro Simas, ki je sodeloval pri razvoju maske, je povedal, da premaz sicer ni ključnega pomena pri soočanju z virusom. Meni, da je ključno samo nošenje mask v kombinaciji z ukrepi socialnega distanciranja.

"Ti virusi se prenašajo prek velikih kapljic s premerom približno en milimeter. Tako da je vsaka prepreka, ki tem velikim kapljicam prepreči dostop do vašega respiratornega sistema, učinkovita," je poudaril.

"Mislim, da je to samo še eno orodje, en element na maski, ki lahko zdaj omogoča še kemično prepreko," je povedal za portal Euronews. Maska je v skladu z evropskimi pravili ter je varna za ljudi in okolje, saj ne vsebuje škodljivih snovi.

Na spletni strani inštituta so zapisali še, da premaz deaktivira tudi druge viruse in bakterije, kot so virus H1N1, koronavirusi in rotavirusi.

Maske so naprodaj že od 10. aprila za deset evrov, a so šele zdaj potrdili, da deaktivirajo novi koronavirus.