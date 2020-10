»Pri nas govorimo o 100-milijonski izgubi. V Evropi klubi izgubljajo med 50 in 200 milijonov v sezoni, če se bodo tekme igrale brez gledalcev. In povsem preprosto je na prstih ene roke prešteti, kako dolgo to klubi lahko zdržijo,« je za časnik povedal, 65-letni Rummenigge.

Trenutno zaradi širjenja epidemije Bayern domače tekme igra brez gledalcev, v bundesligi pa sicer poteka testna faza do konca oktobra, kjer preverjajo 20-odstotno odprtost tribun. Načrti so izdelani, a konec oktobra bo politika odločila, kako naprej. Rummenigge dodaja, da klub dobro sodeluje z deželnimi oblastmi Bavarske, ima pa občutek, da se je v zadnjem času »nekoliko izgubila rdeča nit«.

Prvi mož bavarskega velikana opozarja politiko, naj najde konstruktivne rešitve. Prepričan je namreč, da številni klubi v bundesligi ne bodo preživeli morebitne vnovične prekinitve in odpovedi sezone, kar bi močno spremenilo celotno ligaška tekmovanje.