Sodišče v Coburgu na severu Bavarske je odkrilo, da so na vrčku našli prstne odtise nekdanjega prosilca za azil iz Romunije. Ugotovilo je, da je z vrčkom udaril rojaka po glavi novembra 1992, medtem ko je žrtev spala z obrazom obrnjena proti zidu, poročajo lokalni mediji.

Storilca so nekaj dni po umoru izgnali v Romunijo. Nemške oblasti so namreč odkrile, da je pod lažnim imenom izpolnil več prošenj za azil v več nemških mestih.

Zaradi primerjave prstnih odtisov pa so postale nanj pozorne romunske oblasti leta 2019, ko so ga tudi aretirali in prepeljali v Nemčijo. Sodišče mu je dosodilo devet let in pol zapora, med drugim so kot olajševalno okoliščino upoštevali, da je bil storilec opit.