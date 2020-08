Z lisicami na rokah in nogah so petindvajsetletnega Filipa Zavadlava danes zjutraj pripeljali na sodišče v Splitu, kjer se je začelo sojenje zaradi trikratnega umora konec januarja letos. Pred sodiščem in v njem je danes mrgolelo policistov v uniformah in civilu, v radiju 150 metrov so postavili barikade, širšo okolico so pripadniki posebnih enot spremljali tudi s strehe. Zakaj? Eden od ustreljenih, 25-letni Marin Ožić Paić, je bil namreč med najbolj zagrizenimi navijači kluba Hajduk, njegovi kolegi pa naj bi že vse od njegovega umora januarja grozili tako Zavadlavu in njegovemu bratu kot tudi zagovorniku Branku Šeriću. Za policijo je primer eden »najhujših«, kar zadeva visoko tveganje nevarnosti ne samo v Splitu, ampak v vsej državi.

»Načeloma se ne čutim krivega, a se o tem danes vendarle še ne bi izrekel,« je mladenič izjavil po branju obtožnice. Tožilstvo mu očita, da je hladnokrvno in iz brezobzirnega maščevanja v trojico iz avtomatske puške sredi belega dne v središču Splita izstrelil kar 37 smrtonosnih nabojev. Žrtve naj bi namreč zaradi visokega dolga od drog, ki naj bi ga imel obtoženčev mlajši brat, nadlegovale oba in jima grozile, 25-letnik pa je zadevo rešil na karseda krvav način.

Enega ustrelil po nesreči?

Kot prvi od 23 prič, kolikor naj bi jih spregovorilo v dokaznem postopku, so danes nastopili starši ubitih. »Moj sin je umrl po nesreči, ustrelil ga je v hrbet, kot psa, in ga pustil umreti v mlaki krvi, sam pa je šel pod prho in na pijačo,« je sodnici Višnji Strinić s solzami v očeh pripovedoval povsem skrušen Vlado Ožić Paić. Sin naj bi se namreč peljal po kosilo, ko je bil brutalno ustreljen, in to na izposojenem motorju, češ da je bil njegov lastnik »prava« tarča. Pravi, da sin ni bil kriminalec, temveč dobra, vedno nasmejana oseba. Pričati se je odločil samo zato, da bi bilo pravici zadoščeno in da je nikoli več ne bi nihče vzel v svoje roke.

Zavadlava je pred sodiščem pričakalo kakih dvajset podpornikov, ki ga imajo za junaka, saj da je pobil »kriminalce«, strah in trepet njihovega mesta. Zdravniki so že marca odločili, da 25-letni pomorščak ni duševni bolnik, je bil pa v času krvavega strelskega pohoda (tudi zaradi pomirjeval in uspavalnih tablet) bistveno zmanjšano prišteven, je poročala Slobodna Dalmacija. Grozi mu do 50 let zapora, kar je najvišja možna kazen na Hrvaškem. tak