Zijah Sokolović, igralec, režiser: Gledalci iščejo le tisto, kar že vedo

Na dvorišče gradu Grm je prišel kakšno uro in pol pred začetkom predstave, ki naj bi jo odigral. »Brez skrbi, dovolj je časa, vse bomo pripravili, kot je treba,« je pomiril prisotne in s pogledom ošinil oder. »Mikrofona ne bom potreboval, lahko ga odstranite,« je pristavil in se ob začudenih pogledih rahlo namuznil. »Saj ni mikrofon tisti, ki naredi predstavo. Pa samo navadno belo luč za osvetlitev, prosim.« Ko je malo pozneje s svojo monodramo Levo, desno odprl letošnje Novomeške poletne večere, je razprodani avditorij dihal s sleherno njegovo besedo.