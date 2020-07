Zagotovo je od telefona odvisen eden od desetih Američanov, ki so med raziskavo o uporabi pametnih telefonov priznali, da ga uporabljajo tudi med spolnim odnosom. In na neki način so odvisni tudi vsi tisti, ki ga uporabljajo med vožnjo, kar je izjemno nevarna, a žal vedno bolj razširjena razvada. V že omenjeni raziskavi je denimo to, da so ga uporabljali med vožnjo, priznalo devet od desetih voznikov ali voznic, medtem ko ocene Svetovne zdravstvene organizacije pravijo, da jih je med tistimi, ki so v danem trenutku za volanom svojega avtomobila nekje na zemeljski obli, tudi več kot deset odstotkov zaposlenih z mobilnim telefonom. Pri čemer glavna težava vedno bolj postaja to, da nam misli in koncentracije ne odžirajo več zgolj pogovori (mimogrede: glede teh stroka pravi, da so skoraj enako nevarni tudi prostoročni), temveč, odkar so mobilni telefoni postali pametni, še vse kaj drugega. Od pisanja sporočil SMS ali elektronske pošte do brskanja po spletu in preverjanja, koliko všečkov je dobila kakšna naša objava na katerem izmed družbenih omrežij. Da je dejansko tako, niti ne potrebujemo številk, dovolj je med vožnjo malce pokukati k voznikom na sosednjem voznem pasu, še posebej na avtocestah, in razkrila se vam bo neverjetna veličina omenjenega problema. Pa da ne bodo spet vsega krivi le vozniki, tudi med drugimi udeleženci v prometu (pešci, kolesarji, vozniki skirojev…) je vedno več tistih, ki se tako zatopijo v dogajanje na zaslonu pametnega telefona, da na tisto v prometu kratko malo pozabijo.

Ker torej telefoniranje med vožnjo lahko enačimo s tem, da ima voznik v krvi 0,8 promila alkohola ali da med pisanjem sporočila na vozišče gleda le četrtino časa kot sicer med normalno vožnjo, je povsem logično, da ima to lahko tragične posledice in da danes poleg opozoril »hitrost ubija« in »alkohol ubija« lahko mirno postavimo tudi »telefon ubija«. A tega niti približno še nismo zares dojeli. Malce bo k temu sicer pripomogla višja kazen, ki se bo za telefoniranje med vožnjo kmalu dvignila s 40 evrov na 120 evrov za voznike, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesarji, lahka motorna vozila), za druge voznike pa s 120 evrov na 250 evrov in tri kazenske točke. Toda zagotovo bodo potrebni dodatni ukrepi; nemara bi veljalo razmisliti tudi o kakšnih »mobilnih ključavnicah«, ki bi motile delovanje zaslona telefona med vožnjo. Če se nam kmalu namreč obetajo »alkoholne ključavnice«…