Nato so škropilniki za nekaj let ugasnili. V javnem zavodu Turizem Ljubljana so leta 2013 pojasnili, da »na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah niso dobili ničesar podobnega«, medtem ko so na ljubljanski mestni občini takrat odgovorili, da »postavitve, kot je umetni dež, zlasti z vidika premišljenega ravnanja z vodo niso ustrezne rešitve«. Leta 2015 pa je nato ljubljanski župan prisluhnil Modičevi ideji in od takrat se poleti mimoidoči spet lahko hladijo na območju z lastnim vremenom.