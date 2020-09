Na občini so nedavno objavili razpis, s katerim so iskali najemnika za lokal na Prešernovem trgu. Iščejo najemnika za štiri leta, ki bo vsako leto plačal 120.000 evrov. Morda bo to zadnjič, da bo najemnik za lokal odštel tolikšen znesek. Na občini namreč predlagajo spremembe odloka, ki za najem lokala na Prešernovem trgu ponovno uvajajo dražbo. (Foto: Matjaž Rušt)