Medtem ko je devet prvoligašev odšlo na nekaj dni dolge počitnice, Triglav čakajo dodatne kvalifikacije za prvo ligo z drugoligašem Gorico. Primorci so brez tekmovalnega ritma, saj so spomladi odigrali le eno prvenstveno tekmo (izgubili v gosteh z Dobom), nato pa je bilo drugoligaško tekmovanje predčasno končano zaradi koronavirusa. Gorica se je tako kot drugouvrščena ekipa druge lige pripravljala le na prijateljskih tekmah. Trener Borivoje Lučić je zelo pedantno sestavil načrt treninga in opravil dva meseca dolge priprave za kvalifikacijski tekmi. Prepričan je, da imajo na Goriškem dovolj kakovosten igralski kader za uspeh proti Kranjčanom in vrnitev v prvo ligo po enem letu med drugoligaši.

Potem ko je postalo jasno, da Kranjčani nimajo več možnosti za uvrstitev na osmo mesto, se je trener Vlado Šmit odločil, da bo zadnji dve tekmi odigral z mlajšimi igralci iz lastne nogometne šole. Tako je spočil nosilce igre in pripravil ekipo na najpomembnejši tekmi sezone.

»Gorica bo igrala na svežino, saj že dolgo ni imela tekmovalne tekme. Ogledal sem si dve njihovi pripravljalni tekmi. Imajo dobre posameznike, verjetno nas bodo skušali presenetiti iz protinapadov. Ker smo prvoligaš, smo favoriti. Ekipo smo regenerirali in spočili za finiš sezone. Vse bo odvisno le od nas. Moramo pokazati pravi odnos in v tekmo vstopiti brez strahu. Tekmeca ne smemo podcenjevati, pomembna bosta samozavest in izpolnjevanje nalog. Le tako bomo ostali med elito, v katero tudi spadamo,« pravi trener Triglava Vlado Šmit. Povratna tekma bo v četrtek ob 17. uri v Kranju.