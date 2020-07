Končni izid 7:3 za Olimpijo ne razkrije vse dramatičnosti tekme v Kranju. Ljubljančani so v hudi vročini zmagali precej težje, kot kaže sedem zadetkov v mreži Gorenjcev, saj so imeli gostje preveč lukenj v obrambi. Gledalci so videli kar 10 golov, ker so skoraj vsi streli v okvir gola končali v mreži. Domači vratar Luka Čadež je zbral le dve obrambi, Nejc Vidmar pa zgolj eno. Ko je Olimpija povedla z 2:0, je zaigrala lagodno in Triglav je ekspresno hitro izenačil na 2:2 ter v začetku drugega polčasa na 3:3. Tedaj so navijači Olimpije na tribuni in za ograjo stadiona pomislili, da morda ne bo nič s slavjem na Gorenjskem. Glede na dogajanje na igrišču bi se tekma tedaj lahko obrnila tudi v korist Triglava, a Olimpija je s štirimi goli v 20 minutah le uveljavila svojo kakovost v zvezni vrsti in napadu.

Hat-trick Anteja Vukušića »Obe ekipi sta realizirali domala vse priložnosti. Naš vstop v tekmo je bil dober, nato se je Triglav iz prvih dveh strelov vrnil v igro. Tekma je bila zaradi stalnega spreminjanja izida in golov Triglava psihološko izjemno zahtevna. Na koncu smo z rutino prišli do štirih golov. Če smo na prejšnjih tekmah dobro delovali v obrambi, smo zdaj pokazali, da smo lahko tudi napadalno moštvo. Naša zmaga je popolnoma zaslužena. Triglav se je trudil po najboljših močeh, a to proti nam ni bilo dovolj za uspeh. Prvič sem občutil, kakšno moč pomenijo navijači Olimpije, zato hvala tistim na tribuni in tistim za ogrado. Njihova podpora je za nas zelo pomembna.« je tekmo ocenil trener Olimpije Dino Skender, ki je dosegel še tretjo zaporedno zmago na klopi Ljubljančanov. Junak Olimpije je bil napadalec Ante Vukušić s hat-trickom, s katerim se je z 22 zadetki utrdil na prvem mestu lestvice strelcev. Dosegel je odločilne gole: vodilnega za 1:0, realiziral enajstmetrovko za vodstvo s 3:2 in z golom za 4:3 tekmo obrnil na stran gostov. »Ante je bil nagrajen za pošteno delo in garanje na vseh delih igrišča. Ko imaš takšen odnos, enkrat tudi začneš dosegati gole. Le vprašanje časa je bilo, kdaj bo prišla do izraza naša kombinatorna igra,« je dodal Skender. Slavonski trener je zadel v polno, ko je driblerja Stefana Savića že na drugi tekmi postavil v osrčje zvezne vrste. Avstrijec, ki noče podaljšati pogodbe, se je najprej izkazal s tremi podajami za zadetek, nato pa je še sam dosegel dva atraktivna gola. »Šele zdaj se začenja pravi boj za prvaka. Ker bo vsaka tekma nova past, bo odločal značaj. Upam, da so fantje zdaj psihološko zreli, da bodo zadržali prednost štirih točk in nikomur ne bodo več dovolili, da bi se jim približal,« je končal Skender, ki je igralcem dovolil, da pojedo pico, popijejo kokakolo, že jutri pa začenjajo priprave na tekmo z Rudarjem v četrtek zvečer v Stožicah.

Čerimagić brez nastopa zaradi zdravniškega pregleda Triglav je bil v težavah že pred tekmo. Čerimagić, ki je pozimi prišel iz Mure, je bil že prijavljen v zapisnik in se je odpravljal na ogrevanje, ko so ugotovili, da mu je potekel zdravniški pregled, zato je namesto njega zaigral Janković, ki je dosegel prvi gol za Gorenjce. Potem ko je Triglav eno uro mučil Olimpijo, je v zadnjem delu tekme povsem popustil. »Po sijajnem vstopu v drugi polčas smo izenačili in začutili, da bi morda tekmo obrnili v svoj prid. Četrti gol po napaki na sredini igrišča nas je presekal, nato pa je prišlo le še do popolnega razpada sistema. Čaka nas težka bitka za obstanek. Sem optimist, da bomo uspešni,« je tekmo ocenil branilec Triglava Erik Gliha.