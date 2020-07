Preverili smo: naše morje je čisto

Sagita, raziskovalno plovilo Morske biološke postaje Piran, nas je v družbi morskih biologov popeljala do boje Vida miljo in pol stran od obale. Tam smo opravili meritve, ki jih od leta 2008 izvajajo dvakrat na mesec, in dobili zagotovilo, da je morje v Piranskem zalivu čisto.