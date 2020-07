Aplikacija deluje prek tehnologije Bluetooth, ki naj bi zaznala stik s tistim, ki je v svoji aplikaciji označil, da je okužen, vendar le, če je ta stik trajal vsaj 15 minut in na razdalji manj kot dva metra. Izumitelja Bluetootha opozarjata, da je merjenje razdalje zelo nenatančno, da je ta tehnologija zelo občutljiva na ovire (steklo, oblačila, torbice ipd.), kar lahko privede do napačnih rezultatov. Še večja težava je čas povezanosti. Krajšega stika z okuženim naprava ne bo zaznala, čeprav je možnost okužbe zelo velika. Okužimo se lahko v sekundi ali minuti. Tudi to bo pomembno povečalo možnost napačnih rezultatov oziroma nekoristnost aplikacije.

Hkrati je neuporabna pri kontaktu z okuženimi, ki ne vedo, da so okuženi, ali pa v svoji napravi tega niso označili, in teh stikov je lahko daleč največ. Najpogostejši prenašalci virusa so bili namreč tisti, ki za lastno okuženost niso vedeli. Stikov z okuženimi iz drugih držav, ki uporabljajo svojo aplikacijo za covid-19, naša aplikacija ne bo zaznala. Tudi v teh primerih je aplikacija neuporabna.

Do zdaj (9. julij 2020) imamo v Sloveniji potrjenih 1776 okuženih oseb, mnogi med njimi so bolezen že preboleli. Samo oni zanesljivo vedo, da so (bili) okuženi in da so (bili) kužni. V resnici je trenutno kužnih morda samo 200 ali 300 oseb, razpršenih po vsej državi. Kakšna je verjetnost, da bom srečal nekoga od njih in da se bom z njim družil več kot 15 minut? Skoraj nikakršna.

Kontakt med napravami ni kontakt med osebami Dejstvo, da je moja naprava zaznala drugo napravo, v kateri je njen lastnik odkljukal okence, da je kužen, ne pomeni skoraj nič. Po neki raziskavi naj bi bilo v Sloveniji več kot 60.000 okuženih, ki okužbe niso zaznali. Morda sem med njimi in sem postal imun, a bom vseeno trepetal po vsakem zabeleženem stiku. Stik z okuženim je zgolj možnost, verjetnost, ki še ne pomeni okuženosti, okuženost pa še ne pomeni bolezni. Po podatkih najmanj 80 odstotkov okuženih bolezni skoraj ne čuti. Kakšno korist bom imel, če bom na napravi videl, da je bila moja naprava v stiku s petimi ali desetimi napravami, v katerih so lastniki odkljukali neko okence, da so okuženi? Naj še jaz označim, da sem okužen? Naj grem na testiranje? V izolacijo? Kakšne bodo posledice delovanja noceba? Naj panično gledam v napravo ob vsakem stiku, vsakem dogodku, vsako uro, zvečer in naslednjih 14 ali celo 28 dni trepetam, ali bom zbolel? Naslednjih 14 ali 28 dni ponovno. Strahovanju ni ne konca ne kraja. Aplikacija bi bila učinkovita, če bi večina državljanov vestno in disciplinirano vnašala podatke v aplikacijo in če bi zanesljivo vedeli, ali so okuženi ali pa ne. Zaupanje v vlado (oblast) mora biti zelo visoko, tega pa v Sloveniji ni. Strah pred zlorabo teh podatkov je velik in upravičen. V Nemčiji, kjer je zaupanje v vlado veliko večje, je aplikacijo naložilo le 8 odstotkov državljanov (morda je ta odstotek zdaj višji, a v nobeni državi ta odstotek ni višji od 25 odstotkov), strokovnjaki pa so izračunali, da bi aplikacija lahko bila koristna, če bi jo naložilo 60 odstotkov prebivalcev. Opozoriti je tudi treba, da število naloženih aplikacij še ne pomeni, da aplikacijo vsi uporabljajo. Teh je lahko veliko manj, a tega podatka nikoli ne bomo izvedeli. Živeli bomo v iluziji, da aplikacijo uporablja veliko ljudi, resničnost pa je lahko povsem drugačna.