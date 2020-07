Skepsa do protivirusne aplikacije

Čeprav so virusi reden in zvest sopotnik človeštva, se ob izbruhu bolezni covid-19 vedemo, kot da se v preteklosti nismo nikoli srečali s sorodniki novega koronavirusa. Po petih mesecih od padca v koronakrizo se v dirki za odkritjem učinkovitega cepiva borimo tudi s strahovi, tesnobo pred negotovo prihodnostjo in domišljavimi politiki. Vsakodnevno preštevanje obolelih, vsakodnevno sortiranje držav v zeleno, rumeno in rdečo cono, vsakodnevno nagovarjanje javnosti z domislicami: uživajte, dokler lahko, je pustilo posledice – ljudje so se prilagodili izrednemu stanju, preveč naj bi se sprostili, pravijo odgovorni, a vsakomur je najbrž jasno, da vračanja v prvo fazo boja proti virusu ne bo več. Ker takšni ukrepi nimajo smisla, predvsem pa si jih ne moremo več privoščiti – finančno.