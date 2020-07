Kaj je tu čudno?

Novica o novi laži ameriškega predsednika pravzaprav ni kaka posebna novica. Človek, ki se v povprečju zlaže dvajsetkrat na dan, ne more enaindvajsetič povedati nič novega. Bila pa bi prelomna novica, če v petminutnem govoru ali dvovrstičnem čivku ne bi izustil nobene laži, ne bi diskreditiral nobenega novinarja ali političnega nasprotnika in se niti enkrat ne razglasil za najboljšega predsednika vseh časov v ZDA, na vsem svetu in širše. Številne njegove izjave sprožajo zgražanje, mnoge – na primer ena od zadnjih, da sta bili obe svetovni vojni čudoviti – pa so tako daleč onkraj meje ekscentričnosti ali črnega humorja, da jih je javnost verjetno spregledala, ker bi se sicer morala začeti ukvarjati z njegovim duševnim zdravjem.