Nuncijeva izjava sprožila dopisovanje med Türkom in Uranom

Šestega junija 2009, dan pred evropskimi volitvami, je na spominski slovesnosti za žrtve povojnih pobojev v Kočevskem rogu govoril tudi tedanji apostolski nuncij Santos Abril y Castelló. Med drugim je dejal, da so se v Kočevskem rogu »v imenu neke ideologije zgodili zločini, ki jih nobena ideologija ne more opravičiti«, med pobitimi v Hudi Jami pa je omenil tudi otroke, čeprav ni bilo o tem nikakršnih forenzičnih dokazov. Tedanji predsednik države Danilo Türk se je na nuncijeve besede javno odzval in ga obtožil vmešavanja v slovenske notranje zadeve. Spor ni dolgo odmeval, sta si pa tedanji nadškof Alojz Uran in predsednik Türk po tem dogodku izmenjala nekaj pisem, ki jih ekskluzivno objavljamo.