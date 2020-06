Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije od leta 2007 do 2012, je pred osmimi leti zapustil slovensko politiko in odtlej se posveča predavanjem, nastopom na konferencah in od januarja naprej vodenju Madridskega kluba, v katerem se povezujejo nekdanji predsedniki vlad in držav. Evropa, vključno s Slovenijo, ta hip išče ustrezen odgovor na pandemijo, ki je bila velik šok za družbe po vsem svetu, a pretres po njegovi oceni vendarle ni bil tako silovit, da bi se vse dramatično spremenilo. Vsi, od nacionalnih držav do mednarodnih organizacij, se bodo morali prilagoditi novim okoliščinam. Pandemija je pospešila obstoječe procese na globalni ravni, dodaja Türk, velike države iščejo novo ravnotežje. Slovenija v tem kontekstu izraža premalo samozavesti, Türk pa svari pred evropskim modelom, v katerega bi lahko zdrsnili, če bi premalo upoštevali še preostali dve slovenski identiteti – in sicer, da je tudi država z mediteransko in balkansko identiteto. zp