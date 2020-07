V Cerkvi bi se znova pogajali z državo

Izteka se tretje desetletje, v katerem lahko Katoliška cerkev na Slovenskem svobodno uresničuje svoje poslanstvo. Ali to pomeni, da so njena pričakovanja iz časa osamosvojitve uresničena? Nikakor. Čas je za nova pogajanja z državo in nov vatikanski sporazum, daje vedeti ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Glede na molk ob početju aktualne vlade je mogoče s precejšnjo gotovostjo predvideti, na koga stavi…