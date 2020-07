Evropski letalski proizvajalec je danes sporočil, da je s francosko in špansko vlado dosegel dogovor za dvig obrestnih mer na skladih, ki zagotavljajo sredstva za razvoj letal A350, na ravni, ki so za WTO primerne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Airbus verjame, da je s tem ravnal v skladu s pravili WTO," so sporočili. Po njihovem mnenju je po 16 letih sporov to ključni korak za spravo in odpravo "nepravičnih ameriških carin".

Evropski komisar za trgovino Phil Hogan je ob tem dodal, da "nepravične carine na evropske izdelke niso zakonite, zato v Airbusovem primeru zahteva, da ZDA nemudoma odpravijo te carine".

Spor med EU in ZDA zaradi evropskega letalskega proizvajalca in ameriškega Boeinga se je pred WTO začel leta 2014, ko je Washington obtožil Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in Španijo, da z nedovoljeno pomočjo subvencionirajo Airbusovo proizvodnjo.

Leto kasneje pa se je EU pritožila, da je Boeing od ameriške vlade prejel 19,1 milijarde evrov nedovoljene pomoči med letoma 1989 in 2006. Družbi sta se zapletli v številne spore in po več primerih in pritožbah pred WTO vsaka dosegli le delno zadoščenje.

Junija so ZDA zagrozile z uvedbo dodatnih carin na evropske proizvode v višini 3,1 milijarde evrov, Airbus pa je zaradi tega in negativnih posledic pandemije pristopil k intenzivnemu reševanju spora.