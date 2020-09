"Kitajska upa, da bodo Združene države odločitev v celoti upoštevale, se pridružile skupnim prizadevanjem za zagotavljanje multilateralne trgovine ter spodbujale stabilen in zdrav razvoj svetovnega gospodarstva," so izpostavili na kitajskem trgovinskem ministrstvu.

WTO je presodila, da so dodatne carine, ki jih je ameriška vlada uvedla na kitajsko blago v vrednosti 250 milijard dolarjev, v nasprotju s pravili mednarodne trgovine, in tako ugodila pritožbi Kitajske. Administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa je priporočila, naj ukrepe spremeni tako, da bodo skladni z obvezami ZDA.

Ta je v torkovem odzivu zavrnila očitke in WTO obtožila, da se na kitajske kršitve na področju trgovine odziva popolnoma neprimerno. "Združene države morajo imeti možnost braniti se pred nepoštenimi trgovinskimi praksami. Trumpova administracija ne bo dovolila Kitajski, da bi se s pomočjo WTO okoriščala na račun ameriških delavcev, podjetij in kmetov," je dejal ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer.

Dodal je, da odločitev WTO ne bo vplivala na trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko. Državi sta januarja namreč podpisali delni trgovinski dogovor, ki naj bi omilil trgovinsko vojno. Do nje so pripeljale carine, ki jih je Trumpova administracija uvedla leta 2018. Kitajska se je na uvedbo carin pritožila na WTO, saj po njenih besedah predstavljajo sistemsko grožnjo multilateralnemu trgovinskemu sistemu.

ZDA očitke že od začetka zavračajo in pri tem opozarjajo na po njihovih besedah sporne kitajske trgovinske prakse, s katerimi naj bi Kitajska že leta spodkopavala mednarodno trgovino.

Torkova odločitev WTO predstavlja prvo v seriji težko pričakovanih razsodb v številnih zadevah, povezanih z ameriškimi carinami. ZDA so namreč ocarinile tudi uvoz iz mnogih drugih držav, pri čemer so se osredotočile predvsem na jeklo in aluminij.