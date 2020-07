Po poročanju Primorskih novic se je sedem otrok udeležencev poletnih aktivnosti za otroke, ki jih v Gorici tradicionalno prirejajo različne župnije, mudilo v parku dvorca Coronini. Zabavali so se z igro lov na zaklad; hodili so od točke do točke in na vsaki dobivali navodila za nadaljevanje igre. Animatorji naj bi zemljevid lova na zaklad postavili na kovinsko mrežo, ki je prekrivala odprtino vodnjaka. Dvanajstletni Stefano B. naj bi se povzpel na vodnjak, takrat pa naj bi pod njim popustila varovalna mreža. Gorski reševalci so se spustili 30 metrov globoko v vodnjak, a dečku žal ni bilo več pomoči.

Preiskava okoliščin nesreče še vedno poteka. Po besedah goriškega župana Rodolfa Ziberne, predsednika fundacije, ki upravlja palačo in okoliški park, je bil vodnjak zaščiten z mrežastim pokrovom. Ta naj bi bil trdno pritrjen na odprtino vodnjaka, tako da mu ni jasno, kako je do nesreče sploh lahko prišlo. Kot je dejal, so pristojni nedavno preverjali, ali je vodnjak ustrezno zaščiten, in niso našli nobenih nepravilnosti. Po navedbah Primorskih novic preiskovalci preverjajo, ali je morda deček sam odstranil pokrov vodnjaka ali pa se je ta nenadoma vdal pod njim.