Iskanje skritega zaklada je bilo za marsikoga v zadnjem desetletju prava obsesija, pred nekaj dnevi pa so iskalci prišli do zaključka. Fenn je včeraj zvečer na svoji strani zapisal, da je bil zaklad najden s strani moškega, ki ne želi biti imenovan.

89-letni Fenn, ki navdušen zbiralec umetniških del in umetnin iz antike, je bronasto skrinjico napolnjeno z zlatom in diamanti, po ocenah vredno več kot milijon dolarjev, skril pred več kot desetimi leti. Lov na zaklad je ustvaril zato, da bi se ljudje ponovno odpravili v divjino ter da bi omogočil starodavne odprave, ko so ljudje celo življenje posvetili iskanju zaklada.